Ведомственный водитель главы Харьковского облсовета трижды вносился в систему "ШЛЯХ" – документ

Водитель председателя Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко Валерий Ключко был трижды внесен в систему "ШЛЯХ" для выезда за пределы Украины.

Об этом сообщает издание "Апостроф", ссылаясь на официальный ответ Харьковской ОВА на запрос о предоставлении публичной информации.

"Что касается внесения Харьковской областной военной администрацией данных Ключко Валерия в информационную систему "ШЛЯХ", сообщаем, что 13.06.2022, 25.08.2022, 25.11.2022 по представлению Общественной организации "КОЛОС" соответствующими приказами начальника Харьковской областной военной администрации №47 В, 112 В, №193 В гражданину Ключко Валерию был согласован выезд за границу и поданы соответствующие заявления в информационную систему "ШЛЯХ", – говорится в официальном ответе Харьковской ОВА на запрос "Апострофа".

Напомним, ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что муж Татьяны Егоровой-Луценко бизнесмен Виталий Луценко в октябре 2022 года под видом волонтера на ведомственном автомобиле своей жены уезжал из Украины. За рулем этого автомобиля находился водитель председателя Харьковского облсовета Валерий Ключко.

Перейдя государственную границу Украины в пункте пропуска Могилев-Подольский в Винницкой области, Ключко и Луценко добрались до аэропорта города Кишинев, откуда мужчина вылетел во Францию для решения собственных бизнес-дел.

По информации Мосийчука, во Франции муж Егоровой-Луценко оформлял документы по приобретению компании MIDI AU SOLEIL, которой принадлежит ресторан на набережной Канн. Кроме того, по данным французских реестров, Виталий Луценко является резидентом Франции и бенефициаром компании LE FOLIE'S, которой принадлежит ночной клуб-ресторан No Name в Ницце.

Мосийчук обвинил Егорову-Луценко в нарушении антикоррупционного законодательства, в частности, в использовании служебного авто в личных целях и сообщил об этом антикоррупционные органы.

Недавно глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сообщил, что НАПК проверяет информацию по этому выезду за границу и проводит мониторинг образа жизни Татьяны Егоровой-Луценко.