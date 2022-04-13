Ведущий мировой нефтетрейдер прекращает торговлю российской нефтью – CNN

Компания не будет вступать ни в какие новые операции с нефтью из РФ.

Крупнейший в мире независимый торговец нефтью Vitol Group прекратит торговлю российской нефтью до конца 2022 года.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, информированный о ситуации.

"Ожидается, что этот шаг будет завершен до конца 2022 года, и компания не будет вступать ни в какие новые операции с российской нефтью и продуктами, добавляет источник", – говорится в сообщении издания.

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Напомним, 14 апреля во время обращения к парламенту Эстонии президент Украины Владимир Зеленский призвал наконец-то внести российскую нефть в санкционный пакет.

Накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что государство готово быстро отказаться от газа и нефти из России.

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