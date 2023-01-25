"Ведут себя очень странно": Подоляк прокомментировал кадровые "чистки" во власти и рассказал об алгоритме увольнений

Подоляк подчеркнул, что президент видит все, что делают чиновники разных рангов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последние громкие увольнения и отставки в Украине, заявив, что в то время, как общество отдает все на государство и армию некоторые чиновники пытаются наоборот "что-то взять у государства". Такое поведение является неприемлемым и деморализует, поэтому государство показало очень простой алгоритм реакции на такие действия чиновников.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 24 канала.

"Низка чиновников разных рангов ведет себя очень "странно". Они не только не отдают что-то на помощь армии и государству, а хотят что-то взять у государства и у общества, которое отдает все. Президент все это видит и принимает соответствующее решение", — подчеркнул Подоляк. .

Он отметил, что эти люди не понимают, что война и нельзя хвастаться определенным уровнем жизни или дополнительными достижениями, не соответствующими их заработным платам.

"Такое поведение деморализует, а государство не может себе позволить что-либо деморализованное в обществе", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, сегодня государство показало очень простой алгоритм:

политическая ответственность – это отставки, потому что такие люди должны уволить свои должности;

юридические последствия – после того, как чиновники покинули свои кабинеты, следственные органы должны провести всю работу по министерствам, государственным институтам и т.п.;

компенсация – они должны компенсировать все, в частности, сроками заключения.

Кадровые "чистки" в Украине.

В последнее время во всех ветвях украинской власти продолжаются чистки. Резонансные кадровые чистки у власти анонсировал президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения 23 января.

Так, уволился заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. Причины отставки он не назвал.

После скандала подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов.

Также Кабмин на заседании 24 января принял ряд кадровых решений. Речь идет об увольнении четырех человек с должностей заместителей министров и пяти глав областных военных администраций. Зеленский подписал указы об их увольнении.

17 января Алексей Арестович написал заявление об освобождении от должности советника Офиса президента.

ТСН.ua собрал все, что известно о резонансных увольнениях последних дней.

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