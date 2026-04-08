«Великий день» или «хрупкое перемирие»: Трамп и Венс сделали противоречивые заявления по Ирану

Дональд Трамп и Джей ди Вэнс. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп «нетерпеливо» ожидает прогресса в прекращении войны с Ираном. В то же время, соглашение о двухнедельной паузе — «это хрупкое перемирие».

Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на мероприятии в Будапеште, пишет CNN .

По его словам, соглашение возможно, если Иран будет добросовестно вести переговоры и сотрудничать с Вашингтоном. Впрочем, если иранские политики будут «пытаться помешать даже хрупкому перемирию, которое мы установили, то они не будут счастливы».

Вэнс подчеркнул, что реакция Тегерана отличалась в зависимости от группы в правительстве. Мол, одни положительно отреагировал на план, но другие «врали» по поводу военных достижений США и условий перемирия.

«Вот почему я говорю, что это хрупкое перемирие. Есть люди, которые явно хотят сесть за стол переговоров и работать с нами, чтобы найти выгодное соглашение, а есть люди, которые врут даже о том хрупком перемирии, которое мы уже заключили», — подчеркнул вице-президент.

Он сказал, что президент Дональд Трамп попросил свою команду, в частности спецпредставителя Стива Виткоффа, воздержаться от использования определенных военных, дипломатических и экономических инструментов для давления на Иран. Впрочем, «эти варианты остаются на столе», если Иран не сможет договориться об окончательном прекращении войны.

«Он (Трамп – Ред.) сказал нам сесть за стол переговоров. Но если иранцы не сделают то же самое, они поймут, что с президентом Соединенных Штатов не стоит шутить. Он нетерпелив. Он нетерпеливо стремится к прогрессу», — добавил Венс.

Заявление Трампа об Иране

После того, как Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану, он еще и резко сменил риторику в отношении Тегерана.

«Великий день для мира во всем мире! Иран этого хочет – им это уже опостылело! Как, наконец, и всем остальным! Соединенные Штаты Америки помогут решить транспортный коллапс в Ормузском проливе. Нас ожидает много положительных действий», – высказался Трамп.

По его словам, Вашингтон будет «помогать» в решении проблемы увеличения объемов трафика в Ормузском проливе, который был заблокирован в течение всей войны.