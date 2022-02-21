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Великобритания 22 февраля введет санкции против России в ответ на признание "ЛДНР" – глава МИД

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Великобритания 22 февраля введет санкции против России в ответ на признание "ЛДНР" – глава МИД

GOV.UK

Трасс назвала это решение главы Кремля "нападением на территориальную целостность Украины".

Великобритания 22 февраля введет санкции против России в ответ на признание "ЛДНР".

Об этом в своем Twitter 21 февраля написала глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", — написала она.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что признание президентом России Владимиром Путиным псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" умышленно сводит на нет многолетние усилия в "нормандском формате" и ОБСЕ.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также обратился к парламенту РФ, чтобы признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".

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