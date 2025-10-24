Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Во время визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский показал премьеру Британии Киру Стармеруукраинский дрон-перехватчик OCTOPUS. Впоследствии британцы начнут производить этот беспилотник для дальнейшего тестирования в Украине.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

«Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии», — отметил президент Украины.

Также глава государства отметил, что обсудил со Стармером развитие оборонного сотрудничества и возможности для увеличения давления на Россию.

В то же время Зеленский сообщил, что обсудил с британским премьер-министром усиление санкционной политики, которая должна подтолкнуть Россию к настоящим переговорам.

«Скоординировали также позиции перед встречей коалиции желающих. Гарантии безопасности для Украины, усиление противовоздушной обороны, дальнобойность и энергетическая устойчивость — приоритетные вопросы заседания», — добавил глава государства.

Ранее начальник службы беспилотных систем 13-й бригады НГУ «Хартия» Игорь Райков сообщил об опасности от российских FPV-дронов. По его словам, вражеские дроны уже через 3-6 месяцев смогут преодолевать 100 км и достигать крупных городов с отдаленных площадок, в том числе с территории Беларуси.

