Великобритания будет задерживать любые российские самолеты в своем воздушном пространстве: детали

Власти заявили, что отныне это – уголовное преступление.

В Великобритании власти заявили, что могут задержать любой российский самолет, вторгшийся в воздушное пространство острова.

Об этом заявил министр транспорта Грант Шеппс в сервисе микроблогов Twitter.

БРЕКИНГ: Я должен сделать это criminal office для АН Российский аэропорт вплоть до Великобритании Airspace и теперь HMG может подробить эти двигатели. Мы будем мешкать Путину склонности' способности к признанию, как обычный при том, что люди идут безлюдные люди. pic.twitter.com/cYjreNSYRz – Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 8, 2022

"Я признал уголовным преступлением вторжение любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство Великобритании может задерживать эти самолеты", — написал он.

"Мы задушим возможность приближенных Путина продолжать жить как обычно, в то время как погибают невинные люди", — подчеркнул министр и добавил соответствующие документы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский выступил по онлайн-связи перед парламентом Великобритании с заявлением, что "альянсы бездействуют" и "гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля".

Также королева Елизавета II поговорила с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Виндзорском замке. Господин Трюдо находился в Великобритании для переговоров о войне в Украине с премьер-министром Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Последний раз Ее Величество встречалось с канадским политиком в июне 2021 года на приеме по случаю открытия саммита G7 в The Eden Project в Корнуолле. К ним присоединились герцог и герцогиня Кембридзки, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, а также мировые лидеры.

Королева Елизавета II, как известно, поддерживает народ Украины и ранее сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.

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