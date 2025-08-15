Великобритания готова разместить войска в Украине: министр обороны назвал условие

Министр обороны Джон Гили / © Associated Press

Реклама

В случае прекращения огня Великобритания готова ввести войска в Украину.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, передает BBC.

Так, по его словам, Великобритания готова ввести войска в Украину, чтобы укрепить прекращение огня, если оно будет достигнуто. В то же время он отметил, что британское правительство готово «усилить экономические санкции и давление на Путина, если сегодня на Аляске оно покажет, что на самом деле не настроено серьезно».

Реклама

На вопрос, состоит ли роль Великобритании в том, чтобы «наблюдать и ждать», Гили ответил: «Нет, роль Великобритании заключается в том, чтобы поддерживать Украину на поле боя и в переговорах, и готовиться, как мы это делали до сих пор, возглавляя тридцать других стран в военном планировании прекращения огня.

Джон Гили отметил, что более 200 военных планировщиков из Коалиции работали за последние несколько месяцев, «разрабатывая детальный план прекращения огня». Многонациональные силы готовы действовать с первого дня, а военные планы подготовлены.

«Мы готовы разместить британские войска в Украине, отчасти для того, чтобы успокоить украинцев. Но также частично для того, чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и укрепить украинские вооруженные силы, поскольку в конечном счете лучшим средством сдерживания России… от возобновления агрессии против Украины является способность Украины защищаться самостоятельно», — подчеркнул Гили.

На вопрос, что произойдет, если РФ атакует британские войска во время их пребывания в Украине, Гили ответил, что не будет обсуждать гипотетические ситуации. Однако он добавил, что существуют «важные принципы» и что у британских войск будет «право защищаться в случае нападения».

Реклама

Напомним, во время встречи «коалиции желающих» 10 апреля стороны обсуждали размещение военного контингента в Украине.

Ранее стало известно, в каких украинских городах могут появиться базы европейских миротворцев. The Telegraph пишет, что это могут быть Полтава, Кривой Рог и Днепр.