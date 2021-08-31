Великобритания готова ударить по "Исламскому государству" в Афганистане: подробности

Великобритания готова ударить по "Исламскому государству" в Афганистане: подробности

Лондон в состоянии играть большую роль в глобальной коалиции, чтобы разгромить ИГ.

Великобритания может нанести новые удары по целям террористической организации "Исламское государство" в Афганистане.

Об этом сообщил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон, — пишет The Daily Telegraph.

"Все сводится к тому, что мы должны быть в состоянии играть важную роль в глобальной коалиции, чтобы разгромить ИГ, будь то посредством удара или перемещая войска, или вооружение в определенную страну быстро и в требуемых объемах", — заметил он.

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Добавим, что международная антитеррористическая коалиция пообещала продолжить борьбу с боевиками ИГ. Она осудила недавний теракт в Кабуле и выразила соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Афганистана и Великобритании и американских военных.

Напомним, что последние британские войска покинули захваченный Афганистан.

Также Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле зону безопасности, но "Талибан" отказался от такого предложения.

Ранее сообщалось о 170 погибших в результате теракта в результате теракта в аэропорту Кабула.

В частности, в Пентагоне подтвердили гибель 13 американских военных и сообщили о 18 раненых.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. В заявлении террористы подчеркнули, что целью нападения были те, кто сотрудничал с американской армией.

Также "Талибан" предложил Турции управлять аэропортом Кабула.

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