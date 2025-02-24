Великобритания готова увеличить военную помощь Украине для достижения мира

Стармер считает, что у России нет всех карт в руках, поскольку Украина надежно стоит на своем.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сейчас самое время объединить усилия для достижения важных результатов в рамках переговоров по завершению войны.

Об этом Стармер сказал во время выступления на заседании саммита "Поддерживай Украину".

По его словам, важно, что у Украины есть решительность и мужество противостоять российской агрессии, и благодаря этому она имеет шанс на победу.

"Пора объединяться. В этот важный момент, когда начинаются переговоры, мы должны вместе формировать финальный результат. Россия не имеет в руках все тузы во время этой войны, потому что у Украины есть смелость защищать свою страну", — сказал он.

Политик подчеркнул, что у России нет полного преимущества, поскольку украинцы готовы к борьбе за свою землю. Для того чтобы достичь стабильного мира, Украине нужно еще больше усиливать свои позиции, и именно это и делает Великобритания, оказывая Украине большую военную помощь. Премьер-министр Великобритании заявил, что страна уже выделила 4,5 млрд фунтов стерлингов в поддержку украинской армии, что является рекордной суммой для этой войны.

Эти средства будут способствовать усилению оборонных возможностей Украины и способности противостоять врагу. Великобритания также активно занимается подготовкой украинских военных, предоставляя обучающие программы и техническую поддержку.

Стармер также заявил, что экономическое давление на Россию необходимо увеличить, чтобы Кремль вынужден был идти на уступки. Для этого Великобритания уже объявила самый крупный санкционный пакет против России с начала войны.

Кроме того, премьер отметил, что страны "Большой семерки" должны объединиться и работать над снижением цен на нефть, чтобы снизить финансовую возможность России вести агрессивную политику.

Он уверен, что сейчас есть реальная возможность достичь длительного мира в Украине и Европе, и для этого Украина должна быть за столом переговоров. Великобритания готова поддерживать Украину военной помощью и обеспечить стабильность в Европе.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал партнеров Украины приложить все усилия, чтобы наконец удалось отмечать годовщину мира, а не войны.

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