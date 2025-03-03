Великобритания готова закрыть небо над Украиной ради мирного соглашения – Sky News

Западные партнеры Украины продолжают обсуждать возможные варианты военной и экономической поддержки, но детали предстоящей миротворческой миссии пока остаются неизвестными.

Великобритания готова оказать военную поддержку Украине, чтобы обеспечить соблюдение возможного мирного соглашения с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер, пишет Sky News.

По его словам, Лондон готов отправить войска и использовать военную авиацию.

"Великобритания готова поддержать это сапогами на земле и самолетами в воздухе. Европа должна взять на себя всю тяжелую работу", — подчеркнул Стармер.

Глава британского правительства также отметил, что некоторые европейские страны уже ведут планирование миротворческой миссии.

Хотя пока неизвестно, поддержат ли другие страны ЕС этот шаг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к немедленным действиям.

Она заявила, что в ближайшие дни представит план масштабного перевооружения Европы.

"Мы должны поставить Украину в положение силы, чтобы у нее были средства для укрепления и защиты", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним, недавно Кир Стармер заявил, что Париж и Лондон не смогли согласовать план частичного месячного перемирия между Украиной и Россией.

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