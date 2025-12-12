Великобритания готовится к войне: министр раскрыл детали

Министр вооруженных сил Великобритании Ал Карнс / © Getty Images

Реклама

Великобритания «быстро разрабатывает» планы полной подготовки страны к возможному началу войны, подчеркивая роль всего общества в большом конфликте. Правительство модернизирует военную разведку и готовит новую доктрину для мобилизации нации, чтобы сдержать угрозу и защитить территорию.

Об этом заявил министр вооруженных сил Британии Ал Карнс, сообщает Sky News.

По словам Карнса, Великобритания работает над тем, чтобы в максимально сжатые сроки подготовить страну к возможному военному конфликту. Объясняя, что в случае масштабной войны решающими станут не только военные, министр подчеркнул, что армия, флот и авиация реагируют на кризисы, но «войны выигрывают общества, промышленность и экономики».

Реклама

«Тень войны снова стучится в двери Европы. Это реальность. Мы должны быть готовы сдержать ее», — подчеркнул Карнс.

Его слова прозвучали после заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который призвал европейские страны готовиться к потенциальному столкновению с Россией, масштабному как те, что «пережили наши дедушки и прадедушки».

Детали о подготовке Британии к войне

На фоне этого Лондон сообщил о более чем 50-процентном росте вражеской разведывательной активности против британских вооруженных сил и Минобороны за последний год. К возможным источникам угроз относят Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Британское правительство создает новое контрразведывательное подразделение в сфере обороны для усиления возможностей выявления и пресечения деятельности спецслужб противников.

Реклама

Кроме того, происходит реорганизация военной разведки: структуры армии, флота, воздушных сил и оборонную разведку объединяют в новую систему в Службу военной разведки. Ее аббревиатура на английском «MI» созвучна с MI5 и MI6.

Карнс вместе с министром обороны Льюиз Сандер-Джонс и журналистами посетил секретную разведывательную базу RAF Wyton, где было объявлено о реформах. Но, по его словам, подготовка армии — это лишь одна часть более широкой стратегии.

Роль общества

Во Франции уже предупреждают граждан о рисках масштабной войны с Россией. На этом фоне издание спросило у Карнса, следует ли Британии откровеннее говорить обществу о потенциальных жертвах.

«Мы ведем огромную работу вместе с [Минобороны], Кабинетом министров — это подход всего общества, понимание того, что такое конфликт и какая роль каждого человека в случае войны и подготовки к ней», — ответил министр вооруженных сил.

Реклама

«Коллективно — какая роль каждого, если мы окажемся в экзистенциальном кризисе, что людям нужно знать, что они должны и не должны делать, и как мы мобилизуем нацию для поддержки военных действий? Речь идет не только о развертывании армии, но и о защите каждого сантиметра нашей территории. Эта работа продолжается, она быстро развивается. Мы должны двигаться как можно быстрее, чтобы это укрепить», — добавил Карнс.

Исторически в Британии существовала разветвленная система перехода от мирного времени к войне — так называемая «Книга военного времени», которая описывала действия для всех секторов жизни: от военных и полиции до школ, медучреждений и даже музеев. После завершения Холодной войны ее отменили как слишком затратную.

Теперь комментарии Карнса намекают, что обновленная версия этой концепции может вернуться. По его словам, важно также объяснять людям изменение ситуации с безопасностью. Много британцев не осознают уровень угрозы, несмотря на войну России против Украины и ее влияние на цену топлива.

«Мы должны донести это людям, не для того, чтобы напугать их, а чтобы они реально понимали, откуда происходят угрозы и почему оборона и комплексный общественный подход имеют такое значение», — отметил министр.

Реклама

Напомним, по данным The Guardian, Великобритания стала главным «соперником Кремля» в пропагандистской войне, вытеснив США. Москва обвиняет Лондон в планировании ударов дронами по аэродромам РФ, подрыве «Северного потока», руководстве «террористическими» рейдами и даже попытке вербовки российских пилотов для угона самолета с ракетой «Кинжал». Эксперты объясняют это тем, что после восстановления контактов с президентом США Дональдом Трампом, Россия не может критиковать Вашингтон, поэтому обвиняет «самых близких — британцев».

К слову, накануне Рютте заявил, что НАТО является «следующей целью России» и уже находится в зоне риска. Он призвал союзников немедленно готовиться к дальнейшей эскалации. Генсек Альянса подчеркнул, что оборонные расходы и производство стран НАТО должны стремительно расти.