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Великобритания и Франция рассматривают сценарий обмена территорий Украины на гарантии безопасности - WSJ
Ранее сообщалось, что одним из пунктов плана Трампа по прекращению войны является признание оккупированных территорий Украины за Россией.
Британские и французские чиновники открыты к сценарию, по которому Украина примет текущие линии контроля в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку, по словам знающего о переговорах лица.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Но Франция и Соединенное Королевство предпочтут соглашение, которое признает контроль над территориями, захваченными Россией в Украине во время войны, лишь фактически подобно прекращению огня, завершившему Корейскую войну.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки на встрече в Лондоне между Украиной и Европой предоставили план по урегулированию войны. Якобы он будет состоять из семи пунктов.
Один из пунктов касается оккупированных территорий. Вашингтон предлагает де-юре признать суверенитет России над Крымом Впрочем, признание будет исключительно со стороны Штатов.
В то же время остановка огня заморозит линию фронта, что позволит Путину сохранить почти все эти территории. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Однако эти территории русскими признаны не будут. Кроме того, под контроль США будет передана Запорожская АЭС.