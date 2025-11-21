Великобритания и Германия резко ответили на попытки навязать Украине "мир" с Россией

Война. / © Associated Press

Предложение о мирном соглашении с агрессоркой Российской Федерацией должно иметь согласие Украины. Этот принцип должен основываться на справедливом и длительном мире.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает Bloomberg.

"Любое предложение о мирном соглашении с Россией должно иметь согласие Украины, поскольку европейские лидеры стремятся обеспечить решение вопросов региональной безопасности на переговорах под руководством США по прекращению войны", - сказал британский премьер-министр.

Он подчеркнул, что будущее Украины "должно определяться только им самим". По словам Стармера, об этом принципе не стоит забывать.

Такое мнение имеет и глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, пишет The Guardian. По его словам, многие детали все еще нуждаются в доработке, ведь только Киев может решать вопросы компромиссов.

"С моей точки зрения это не настоящий план, а просто перечень тем. Я считаю, что задачей сторон переговоров является определить это", - подчеркнул Вадефуль.

По его словам, важно, чтобы Украина могла обсуждать эти вопросы "с сильной переговорной позиции". Ведь, добавил он, именно Киев будет "решать, на какие компромиссы идти".

Напомним, Sky News пишет о том, что Украина и Европа не могут полностью отвергнуть "мирный план", предложенный Соединенными Штатами Америки. Ведь, отмечает издание, есть риск оттолкнуть Дональда Трампа. Есть опасения, что команда американского президента ищет способы позволить ему полностью уйти от этого конфликта, обвинив украинскую неуступчивость в провале его дипломатии.

Заметим, высокая представительница Евросоюза Кая Каллас заявила, "чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы". Она подчеркнула, что речь не идет ни о каких уступках с российской стороны, учитывая, что «в этой войне один агрессор и одна жертва».