Великобритания и союзники готовы оказывать помощь Украине годами — Кэмерон

Он подчеркнул, что война между Израилем и ХАМАСом мешает международной поддержке Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна и ее западные союзники готовы оказывать помощь Украине годами, и продемонстрируют это РФ.

Об этом Кэмерон заявил во время дебатов в Палате общин, пишет Укринформ.

По его словам, обязательства Британии и ее союзников это очень четко продемонстрировали Путину, что он не может ждать их действий.

"Мы готовы поддерживать Украину в течение 24-26 лет. Мы готовы оказывать эту поддержку, потому что это вызов для нашего поколения. Я не хочу вдаваться в цифры относительно снарядов и остальных, но составьте ВВП стран коалиции, и мы опережаем Россию 25 к 1, поэтому для нас не должно быть невозможным встать на достаточную индустриальную основу», – заметил Кэмерон.

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На вопрос, считает ли он, что война между Израилем и ХАМАСом мешает международной поддержке Украины, Кэмерон ответил, что она, "безусловно, отвлекает от Украины"

"По моему мнению, это очень досадно, и я считаю, что задача сильнейших сторонников Украины — к которым, я бы сказал, принадлежит и Великобритания — сделать все возможное, чтобы этот вопрос оставался на повестке дня как можно дольше, чтобы партнерство и коалиция стран, поддерживающие Украину, были сильными, едиными и целенаправленными, насколько это возможно", — подчеркнул Кэмерон.

Он резюмировал, что Великобритания "совершенно" продолжит поддерживать Украину, и что, в отличие от США и некоторых других стран, это "не является предметом споров в британской политике".

Напомним, что ранее в Британии назвали "настоящим унижением" для России просить оружие у КНДР.

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