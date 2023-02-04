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Великобритания может признать ППК "Вагнера" террористической организацией — The Telegraph

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Великобритания может признать ППК "Вагнера" террористической организацией — The Telegraph

Фото: Associated Press

Если решение будет принято, то участие в рядах наемников будет уголовным преступлением.

Министерство внутренних дел Великобритании готовит решение о ПИК "Вагнера" террористической организацией. В настоящее время обсуждения находятся на ранней стадии.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, планы объявить вооруженное формирование российского бизнесмена Евгения Пригожина террористической организацией обсуждаются с января 2023-го. Впрочем, их перенесли после того, как британский МИД выразил обеспокоенность последствиями такого решения. Отмечается, что эту тему снова поднимут в ведомстве уже 6 февраля.

Если британские власти пойдут на этот шаг, то членство в ПИК "Вагнера" признают уголовным преступлением. Также будет запрещено посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение ее символики.

Что больше, подчеркивают в материале, инициатива может повлиять на возможности НДС привлекать деньги через финансовые учреждения Великобритании.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки признали ПИК "Вагнера" транснациональной преступной организацией. Американский Минфин заморозил все активы группировки.

Также Нижняя палата парламента Канады поддержала постановление о направлении правительства предложения по определению ППК "Вагнера" террористической организацией.

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Дата публикации
Просмотры
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