Великобритания не исключает возможность отправки военных в соседние с Украиной страны НАТО - СМИ

Великобритания не исключает возможность отправки военных в соседние с Украиной страны НАТО - СМИ

Сейчас Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии.

Сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

Согласно планам, Великобритания не исключает возможность усиления своего воинского контингента в странах Восточной Европы сотнями военнослужащих.

Также члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

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Сейчас Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.

В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия.

Напомним, что Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то сделали крюк и летели в обход территории Германии.

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