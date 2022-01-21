Великобритания не исключает возможность отправки военных в соседние с Украиной страны НАТО - СМИ

Сейчас Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии.
Сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.
Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.
Согласно планам, Великобритания не исключает возможность усиления своего воинского контингента в странах Восточной Европы сотнями военнослужащих.
Также члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.
Сейчас Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.
В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия.
Напомним, что Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то сделали крюк и летели в обход территории Германии.
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