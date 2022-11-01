Великобритания осудила Кремль за ракетные атаки по Украине: "У Путина на руках кровь"

В МИД отмечают, что диктатор мстит за военные неудачи.

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли подверг критике агрессорку Россию за ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Дипломат также осудил решение Москвы приостановить участие в Черноморской зерновой инициативе.

Об этом глава МИД сказал во время выступления в Палате общин, сообщает Sky News.

"Русские дроны-камикадзе и крылатые ракеты убивают мирных жителей Украины, стирают с лица земли их дома и даже разрушают детскую площадку. За одну неделю была выведена из строя треть электростанций страны", — сказал он.

По словам министра, "у Путина на руках кровь, кровь украинцев, кровь россиян, и это зависит от него". Клеверли заявил, что ни один из объектов не является военной целью: "Единственная цель Путина – посеять террор и лишить украинские семьи крыши, света и тепла в условиях приближающейся суровой зимы".

Британский министр также упомянул Москве выход из "зернового соглашения". Он отметил, что более 60% экспорта получали беднейшие страны, в том числе Эфиопия, Йемен и Афганистан. Клеверли заметил, что таким образом "Путин мстит за свои военные неудачи". И страдают от действий диктатора не только украинцы, но и бедное население мира.

"Было бы бессовестно, если бы эти земли пострадали из-за неудач Путина на поле боя в Украине. Я призываю Россию прекратить препятствовать этой жизненно важной инициативе, которая помогает накормить голодающих во всем мире и согласиться на ее расширение", — заявил глава британского МИД.

Ракетные удары по Украине 31 октября

Армия Российской Федерации массированно атаковала Украину 31 октября. Российский президент Владимир Путин заявил, что ракетные удары стали "местой за флот". Диктатор пригрозил, что "это не все, что мы могли бы сделать".

оккупанты накануне атаковали десять регионов Украины. Премьер Денис Шмигаль заявил о повреждении 18 объектов. Больше атак пришлось на энергетическую структуру. В частности, "прилеты" были на Буковине, Киевской области и Харькове.

Президент Украины Зеленский в вечерней сводке сообщил, что россияне выпустили 55 крылатых ракет. Украинские защитники сбили 45 из них.

В Сети появилась информация, что вчерашняя утренняя атака на Украину обошлась Москве в сумму от $400 до $600 млн.

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