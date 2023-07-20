Великобритания передала Украине в 15 раз больше снарядов, чем планировала

В Британии подчеркнули, что пытаются быстро реагировать на перемены на фронте в Украине.

Великобритания передала Украине на 184 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.

Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет The Guardian.

Он отметил, что Британия "передала значительное количество военного оборудования, боеприпасов и нелетальной помощи", поскольку украинские военные защищают свою территорию и стремятся выгнать российских захватчиков.

"Хотя в некоторых областях мы достигли меньше, чем ожидалось... Мы превысили планы в критических сферах возможностей, в частности артиллерии, быстро реагируя на приоритеты Украины и развитие событий на поле боя. Например, мы доставили артиллерийских боеприпасов более чем в 15 раз больше, чем сначала планировалось", — сказал Уоллес.

Напомним, глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур призвал россиян, несогласных с действиями Владимира Путина в отношении Украины, работать на его службу. Он пообещал поддержку и безопасность всем российским агентам, которые согласятся сотрудничать с ним.

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