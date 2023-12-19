Великобритания пообещала Украине усиление флота и гарантии безопасности: готовится 10-летнее соглашение

Великобритания и Украина в ближайшие недели подпишут 10-летний пакт о безопасности, в рамках которого Лондон использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Киеву контролировать Черное море.

Великобритания стремится поддержать Киев в борьбе с Россией, оказывая военную поддержку, сосредоточенную на военно-морских средствах, а также финансовую помощь и обмен разведданными.

Об этом пишет The Telegraph.

Он также будет содержать обещания послевоенных "гарантий безопасности", которые будут сдерживать Москву, если она снова решится на нападение, включая усиление поставок оружия и санкции.

Военные лидеры были поражены действиями Украины в Черном море, когда она заставила российский флот уйти из своего традиционного опорного пункта в оккупированном Крыму.

Некоторое оружие, которым Украина достигала этого успеха, в частности ракеты Brimstone, поступило из Великобритании, у которой все еще есть один из самых мощных в мире флотов.

Издание пишет, что новое соглашение будет основываться на недавнем объявлении о том, что Великобритания вместе с Норвегией возглавит "коалицию морского потенциала" для доставки Украине двух минно-розыскных кораблей Королевского флота.

"(Соглашение. – ред.) демонстрирует нашу преданность поддержке Украины в борьбе… Она также предусматривает гарантии оказания помощи в послевоенный период, если Россия снова нападет на Украину", – заявил источник, близкий к переговорам.

Отметим, что около 30 стран, а также Европейский Союз сейчас ведут переговоры по индивидуальным, долгосрочным обязательствам безопасности для Украины.

В частности, Британия надеется использовать свою морскую силу и знания, чтобы помочь в дальнейшем развитии военно-морского могущества Украины.

Королевские Военно-морские силы уже обучают украинских специалистов по разминированию на безэкипажных подлодках для разоружения, обезвреживания российских бомб, мин-ловушек и мин на своих глубоководных путях и подготовки к десантным рейдам.

Ранее сообщалось, что Британия создает коалицию с Норвегией по морскому потенциалу для долгосрочной поддержки Украины и передаст нашей стране два военных корабля.

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