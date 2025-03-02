Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет помощи на ракеты ПВО

Пакет помощи в 1,6 млрд фунтов стерлингов позволит Украине купить более 5000 ракет ПВО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о пакете в 1,6 млрд фунтов стерлингов (около 2 миллиардов долларов) для Украины на закупку ракет для ПВО.

Об этом он сказал после Лондонского саммита в поддержку Украины, передает The Guardian.

В дополнение к объявленному вчера кредиту в размере 2,2 млрд. фунтов стерлингов Стармер добавил еще 1,6 млрд. фунтов стерлингов в виде экспортного финансирования Британии.

"Это позволит Украине "купить более 5000 ракет ПВО, которые будут производиться в Белфасте, создавая рабочие места в нашем блестящем оборонном секторе", – заявил британский премьер.

"Мы не можем принять слабое соглашение, подобное Минску, которое Россия может легко нарушить", — добавил Стармер.

Ранее Кир Стармер заявил, что Европа переживает момент, который встречается раз в поколение.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.