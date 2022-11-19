Великобритания предоставит Украине новый пакет противовоздушной помощи — Сунак

Риши Сунак отметил, что в этом году Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 2,3 млрд фунтов, и заверил, что Соединенное Королевство будет оказывать помощь и в следующем году.

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной противовоздушной помощи, которая будет включать 120 специальных зенитных пушек и антидроновое снаряжение.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Укринформ".

По словам Сунака, он гордится тем, что Великобритания с начала войны стоит рядом с Украиной.

"Сегодня я прибыл, чтобы сказать, что Великобритания будет продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Украина не обретет мир и безопасность, в которых она нуждается и заслуживает", — сказал британский премьер.

Риши Сунак напомнил, что только в этом году Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 2,3 млрд фунтов, и заверил, что Соединенное Королевство будет оказывать военную помощь и в следующем году.

"Пока вы давите на российские войска на поле боя, ваши дома, больницы и объекты критической инфраструктуры уничтожаются с воздуха. Чтобы помочь вам защитить себя, мы сегодня оказываем новую противовоздушную помощь, в том числе 120 специальных зенитных пушек, а также антидроновое снаряжение", – заявил он.

Сунак также сообщил, что Британия расширяет обучающие программы для украинских военных и будет обучать военных медиков и военных инженеров.

Кроме того, Соединенное Королевство предоставит специальное зимнее оборудование для украинских военных, а также гуманитарную помощь на общую сумму 16 млн фунтов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 ноября прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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