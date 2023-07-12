Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи на сумму почти 65 млн. долларов США

Ожидается, что Великобритания объявит новый крупный пакет финансирования для Украины, который будет включать дополнительные боеприпасы и боевые машины, а также 50 миллионов фунтов стерлингов (64,7 миллиона долларов США) в поддержку ремонта оборудования и нового военного реабилитационного центра.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление на Даунинг-стрит.

Великобритания также сообщила, что ожидается, что в среду партнеры G7 согласуют международные рамки долгосрочных мер безопасности Украины, которые «установят, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет, чтобы прекратить войну, сдерживать любые будущие нападения и отвечать на них».

"Это первый случай, когда столько стран договорились о всеобъемлющем долгосрочном соглашении о безопасности такого рода с другой страной", — говорится в заявлении Даунинг-стрит.

После совместной декларации в среду партнеры G7 «предоставят больше оборонного оборудования, увеличат и ускорят обмен разведывательными данными, усилят поддержку защиты от кибер- и гибридных угроз, расширят учебные программы и военные учения, а также разовьют промышленную базу Украины», — говорится в заявлении.

Пакет финансирования британского правительства будет включать:

Дополнительные патроны Challenger 2

Более 70 единиц боевой и материально-технической техники, включая боевые разведывательные гусеничные машины.

Великобритания также профинансирует реабилитационный центр для помощи украинским военным, получившим ранения во время боевых действий.

"Поскольку Украина достигает стратегического прогресса в своем контрнаступлении, а деградация российских сил начинает заражать линию фронта, мы усиливаем наши официальные договоренности, чтобы защитить Украину в долгосрочной перспективе", — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Поддержка прогресса на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", — резюмировал Сунак.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции – без Плана действий по членству (ПДЧ).

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