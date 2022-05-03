Великобритания предоставит Украине военную помощь на 375 миллионов долларов: детали

Также Великобритания продолжает принимать на своей территории украинских беженцев.

Британия обещает Украине еще $375 миллионов военной помощи

Об этом пишет Reuters.

Великобритания заявила, что предоставит Украине военную помощь на 300 миллионов фунтов стерлингов (375 миллионов долларов – ред.), включая оборудование для электронной борьбы и контрбатарейную радарную систему, в дополнение к примерно 200 миллионам фунтов помощи.

Британия направила Украине более 5000 противотанковых ракет и пять систем противовоздушной обороны, а также другие боеприпасы и взрывчатку после российского вторжения 24 февраля.

Соединенные Штаты также предоставили Украине 3 миллиарда долларов военной помощи, а на прошлой неделе президент Джо Байден попросил Конгресс США одобрить более 20 миллиардов долларов на военную поддержку.

На прошлой неделе Россия заявила, что страны НАТО фактически участвуют в посреднической войне, предоставляя оружие Украине, где она заявляет, что проводит "специальную операцию" по разоружению страны и якобы избавление от антироссийского национализма, разжигаемого Западом.

В офисе премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что Великобритания предложит приборы ночного видения, инструменты для блокировки спутниковой навигации, тяжелые беспилотники для пополнения запасов украинских войск и бронированные автомобили для гражданских чиновников.

Джонсон намерен выступить перед украинским парламентом 3 мая с помощью видеосвязи.

"Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, который решил быть свободным", — это планирует Джонсон сказать, согласно отрывку речи, предоставленному его офисом.

Хотя Британия оказала значительную военную помощь, она приняла в отношении немногих более 5 миллионов украинцев, покинувших свою страну. По состоянию на прошлую неделю правительство Великобритании заявило, что выдало украинцам 86 100 виз, из которых 27 100 человек прибыли в Британию.

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