Великобритания предоставит Украине военные корабли и ракетное вооружение

Первые корабли, которые Украина получит от британцев — это два тральщика, которые соответствуют всем стандартам НАТО.

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли.

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью каналу "Дом".

"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабли, то есть их не надо будет строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил. Также будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", — рассказал дипломат.

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Первые корабли, которые Украина получит от британцев — это два тральщика, которые соответствуют всем стандартам НАТО. Они помогут защитить побережье от минной угрозы.

По его словам, сначала судна будут строить в Британии. Затем технологию передадут на украинские верфи. Производство в Украине позволит привлечь отечественных рабочих на местах, поддержать местный и общий бюджеты.

"И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши способности на море", — отметил Пристайко.

Напомним, что в Черном море военный корабль Украины потерпел крушение. Во время маневров у островного причала волны бросили судно на металлические конструкции и оно получило боковую пробоину.

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