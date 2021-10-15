Великобритания предоставит Украине военные корабли и ракетное вооружение

Первые корабли, которые Украина получит от британцев — это два тральщика, которые соответствуют всем стандартам НАТО.
Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли.
Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью каналу "Дом".
"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабли, то есть их не надо будет строить, они сразу войдут в состав Военно-морских сил. Также будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", — рассказал дипломат.
Первые корабли, которые Украина получит от британцев — это два тральщика, которые соответствуют всем стандартам НАТО. Они помогут защитить побережье от минной угрозы.
По его словам, сначала судна будут строить в Британии. Затем технологию передадут на украинские верфи. Производство в Украине позволит привлечь отечественных рабочих на местах, поддержать местный и общий бюджеты.
"И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши способности на море", — отметил Пристайко.
Напомним, что в Черном море военный корабль Украины потерпел крушение. Во время маневров у островного причала волны бросили судно на металлические конструкции и оно получило боковую пробоину.