Великобритания пригрозила России "серьезными последствиями" в случае вторжения в Украину: заявление

Великобритания и ее союзники должны "удерживать Россию от такого курса действий".
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в пятницу, 10 декабря, пригрозила РФ "серьезными экономическими последствиями" в случае вторжения российских войск в Украину.
Об этом сообщает BBC.
Глава британского внешнеполитического ведомства заявила, что встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Ливерпуле станет демонстрацией единства и ясно покажет, что такой шаг со стороны Кремля будет "стратегической ошибкой".
По мнению Трасс, Великобритания и ее союзники должны "удерживать Россию от такого курса действий". "Если Россия предпримет такие действия, это будет стратегическая ошибка, которая будет иметь серьезные последствия для РФ", — подчеркнула министр британского МИД.
По ее словам, государства-члены "Большой семерки" "будут абсолютно решительно противостоять агрессии в отношении Украины". Трасс также отметила, что Великобритания и ЕС пытаются снизить зависимость западных экономик от российских энергоносителей.
"Нам абсолютно необходимо снизить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии снижения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от вредоносных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания", – объяснила министр МИД.
Главный дипломат Великобритании сказала, что газопровод "Северный поток-2" будет "проблемой", если Россия вторгнется в Украину. Она добавила, что этот вопрос будет обсуждаться с ее коллегой из Германии во время встречи "Большой семерки".
Ранее на вопрос о том, готова ли Трасс исключить военный ответ на агрессию России, дипломат ответила, что Великобритания работает с Украиной над "обороноспособностью и безопасностью".
"Мы оказываем им поддержку, — высказалась британский министр иностранных дел. — Мы также работаем, чтобы помочь им с их энергетической устойчивостью, поэтому они не зависят исключительно от поставок российских энергоносителей. И именно так мы, наконец, поможем Украине".
Читайте также:
- Байден предупредил Путина о "беспрецедентных санкциях" в случае интервенции в Украину — Ермак
- Россия заверила США, что она не собирается продолжать эскалацию по отношению к Украине — Зеленский
- Ермак раскрыл подробности, что США готовы предоставить Украине в случае открытой войны с Россией
- О Путине, войне с Россией и помощи Украине от США: основное из разговора Зеленского с Байденом
- Страны Восточной Европы раскритиковали предложение Байдена провести саммит стран-лидеров НАТО с РФ – Bloomberg