Великобритания пригрозила России "серьезными последствиями" в случае вторжения в Украину: заявление

Великобритания и ее союзники должны "удерживать Россию от такого курса действий".

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в пятницу, 10 декабря, пригрозила РФ "серьезными экономическими последствиями" в случае вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает BBC.

Глава британского внешнеполитического ведомства заявила, что встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Ливерпуле станет демонстрацией единства и ясно покажет, что такой шаг со стороны Кремля будет "стратегической ошибкой".

По мнению Трасс, Великобритания и ее союзники должны "удерживать Россию от такого курса действий". "Если Россия предпримет такие действия, это будет стратегическая ошибка, которая будет иметь серьезные последствия для РФ", — подчеркнула министр британского МИД.

По ее словам, государства-члены "Большой семерки" "будут абсолютно решительно противостоять агрессии в отношении Украины". Трасс также отметила, что Великобритания и ЕС пытаются снизить зависимость западных экономик от российских энергоносителей.

"Нам абсолютно необходимо снизить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии снижения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от вредоносных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания", – объяснила министр МИД.

Также читайте США обсудили с ФРГ возможность экономических санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину

Главный дипломат Великобритании сказала, что газопровод "Северный поток-2" будет "проблемой", если Россия вторгнется в Украину. Она добавила, что этот вопрос будет обсуждаться с ее коллегой из Германии во время встречи "Большой семерки".

Ранее на вопрос о том, готова ли Трасс исключить военный ответ на агрессию России, дипломат ответила, что Великобритания работает с Украиной над "обороноспособностью и безопасностью".

"Мы оказываем им поддержку, — высказалась британский министр иностранных дел. — Мы также работаем, чтобы помочь им с их энергетической устойчивостью, поэтому они не зависят исключительно от поставок российских энергоносителей. И именно так мы, наконец, поможем Украине".

Читайте также: