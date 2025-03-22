Британия передаст Украине тысячи противотанковых ракет

Thales изготовит тысячи ракет для Украины за счет британского кредита.

Великобритания подписала соглашение с оборонной компанией Thales на производство более 5000 противотанковых ракет для Украины.

Об этом сообщило издание The Economist.

Контракт может составить 1,6 млрд фунтов стерлингов и финансируется в рамках британского кредита на 3,5 млрд фунтов, предоставленного Украине для приобретения оружия. Помимо поддержки Украины, это соглашение будет способствовать развитию компании Thales.

До полномасштабного вторжения РФ сотрудники Thales в Белфасте уже производили ракеты для шведско-британского противотанкового комплекса NLAW, которые Великобритания передала Украине. Пока не сообщается, какие именно ракеты планируют производить.

Thales Group – международная промышленная компания, специализирующаяся на создании информационных систем для авиакосмической, военной и морской отраслей. Ее штаб-квартира находится в Париже (Франция).

Напомним, у россиян оканчиваются основные боевые танки Т-72.

Читайте также: