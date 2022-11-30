Великобритания расширила список санкций: какие российские чиновники попали под ограничения

Под санкции попали в том числе те, кто отвечал за проведение псевдореферендумов.

Великобритания расширила список санкций, в который вошли ряд российских чиновников.

Об этом сегодня, 30 ноября, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Под свежие ограничения попали глава ЦИК Элла Памфилова и глава Ростовской избирательной комиссии Андрей Буров. Британцы считают их ответственными за организацию "референдумов". Также под ограничениями — председатель Минпромторга Денис Мантуров, председатель ФСИН Аркадий Гостев, руководитель ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких, а также Леонид Бурков, Андрей Чибис, Вячеслав Гладков, Сергей Меликов, Сергей Носов, Александр Цыбульский, Бату Хасиков и Вениамин Кондратьев", — сообщил глава ОПУ.



Ермак также напомнил, что санкции в отношении Памфиловой и Мантурова и многих других ранее украинская сторона продвигала в документах санкционной группы Макфола-Ермака.

"И, как видите, имеем результат. Дожмем и всех других. Системно работаем", — подытожил он.

Санкции против РФ

США введут санкции против лиц и компаний, помогающих России вести войну в Украине.

Ранее в США сообщили, что будет с санкциями против РФ после окончания войны в Украине. Их могут оставить в силе даже после окончания войны России против Украины.

В октябре 2022 года Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.

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