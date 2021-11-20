Великобритания рассматривает возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине — Times

В британском правительстве сейчас идет "активное обсуждение" этого вопроса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушения прав человека в Китае.

Об этом со ссылкой на собственные источники в ночь на субботу, 20 ноября, сообщает The Times.

По данным издания, в британском правительстве в настоящее время продолжается "активное обсуждение" этого вопроса, а министр иностранных дел страны Элизабет Трасс уже поддержала бойкот.

Согласно одному из вариантов, британские министры не приедут на зимнюю Олимпиаду, а Соединенное Королевство представит посол Великобритании в КНР.

В то же время, пять консервативных политиков якобы написали Джонсону письмо с призывом запретить любое официальное дипломатическое представительство Великобритании на зимних Олимпийских играх.

Как сообщалось, власти США рассматривают возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине на фоне напряженных отношений с Китаем, о чем заявил американский президент Джо Байден.

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Напомним, в прошлый вторник газета The Washington Post сообщила, что ни Байден, ни другие официальные представители администрации США не приедут на зимние Олимпийские игры в Пекин из-за озабоченности "действиями КНР в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также ситуацией с правами человека в целом".

Дебаты о бойкоте возникли после возмущения по поводу исчезновения бывшей профессиональной теннисистки Пэн Шуай, которая недавно обвинила бывшего члена Политбюро ЦК КПК в том, что тот заставлял ее заниматься с ним сексом.

Зимняя Олимпиада состоится в Пекине в период с 4 по 20 февраля. По предварительным оценкам, 2,9 тыс. спортсменов должны будут пройти полную вакцинацию или же пойти на 21-дневный карантин по прибытии. К тому же всех участников соревнований ежедневно будут проверять на коронавирус.

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