Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг / © Офис президента Украины

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Великобритания совместно с европейскими союзниками готова присоединиться к восстановлению потенциала Вооруженных сил Украины после завершения боевых действий, чтобы украинская армия могла сдерживать будущие угрозы и защищаться от них. Лондон настроен начать такую поддержку сразу после прекращения боевых действий.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, протокольную часть которой транслировал «Укринформ».

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Восстановление ВСУ после войны

По словам Стритинга, Великобритания и ее союзники намерены не только поддерживать Украину во время войны, но и помочь ей подготовиться к будущим вызовам в сфере безопасности.

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Он упомянул о прошедших на этой неделе в Польше учениях многонациональных сил для Украины, которые продемонстрировали готовность партнеров перейти от заявлений к практическим действиям.

Министр подчеркнул, что союзники готовы присоединиться к восстановлению украинских Вооруженных сил, как только боевые действия прекратятся. Речь идет о формировании армии, способной эффективно сдерживать потенциальных противников и защищать страну от новой агрессии.

«Мы готовы и полны решимости сделать шаг вперед в тот самый момент, когда прекратятся боевые действия», — заявил Стритинг.

Он также выразил удовлетворение результатами учений в Польше и поблагодарил все страны и военнослужащих, принявших в них участие.

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Обеспечение европейской безопасности

Глава британского министерства обороны пояснил, что поддержка Украины является не только моральным долгом союзников, но и непосредственной защитой их национальных интересов.

По его словам, победа России в войне против Украины создала бы опасный прецедент для всего мира, продемонстрировав другим агрессивным государствам, что вторжение в суверенные страны и их оккупация могут остаться без должного ответа.

Стритинг подчеркнул, что британцы и европейцы должны осознавать общность интересов в сфере безопасности с Украиной.

«Линия фронта Украины — это также и наша линия фронта за свободу и демократию», — подчеркнул министр.

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Он добавил, что Великобритания заинтересована в успешном завершении войны и достижении мира на основе переговоров, условия которого будут приемлемыми для Украины.

Гарантии безопасности для Украины

Отдельно Стритинг упомянул о будущих гарантиях безопасности для Украины. По его мнению, вопросы дальнейшей поддержки украинского государства и его защиты после окончания войны должны быть согласованы в рамках мирного процесса.

Министр заверил, что поддержка Украины со стороны Великобритании носит практический характер и основана на понимании того, что безопасность Украины напрямую связана с безопасностью всей Европы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с министром обороны Великобритании Весом Стритингом обсудил укрепление украинской противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры от российских атак. В частности, речь шла о поиске дополнительных ракет для систем ПВО, способных перехватывать баллистические цели.

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