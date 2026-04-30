Великобритания создает новый морской союз против РФ: что известно
Великобритания инициирует создание совместного военно-морского объединения с европейскими странами, чтобы противодействовать угрозам России в северных морях.
Великобритания планирует сформировать новую общую военно-морскую силу вместе с девятью странами Европы для сдерживания России .
Об этом пишет The Guardian
Речь идет о регионе, который в Лондоне называют «открытой морской границей» из РФ.
Инициатива осуществляется в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF) и должна дополнять возможности НАТО, а не заменять их.
В новый морской альянс войдут Нидерланды, пять скандинавских стран и три государства Балтии. Они будут работать вместе в области планирования операций, учений и боевой готовности.
По словам главы Королевского флота адмирала Тони Радакина, Россия остается "самой серьезной угрозой" для региона, особенно на фоне активности ее флота и подводных операций вблизи критической инфраструктуры.
Новое объединение также предполагает более активное использование морских дронов и беспилотных технологий, чтобы повысить эффективность обороны и снизить затраты.
Создание альянса происходит на фоне растущего напряжения в сфере безопасности в Европе и увеличения военной активности России в северных морях.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация способна начать вооруженную агрессию против стран НАТО еще до того, как европейские государства завершат перевооружение .
Мы ранее информировали, что Кремль официально расширил полномочия Путина на использование армии за границей, создавая повод для атаки на страны НАТО .