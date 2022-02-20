Великобритания создаст структуру для противодействия российским дезинформации и фейкам об Украине

С начала этого месяца было опубликовано уже 40 фрагментов ложной информации из России.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила, что создает специальную структуру, в задачи которой будет входить противодействие российской дезинформации по теме Украины.
"Мы наблюдаем удвоение объема дезинформационной активности за последнюю неделю", - заявила министр, - пишет Mail on Sunday.
С начала этого месяца было опубликовано уже 40 фрагментов ложной информации из России.
"В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но русские не распустили свое", - сообщила Трасс.
"Мы сопротивляемся, мы работаем с нашими союзниками, чтобы Кремль не мог продолжать пытаться утверждать то, что не соответствует действительности", - добавила она.
Ранее Трасс указала на то, что миру нужна новая система коллективной безопасности.
"Той системы глобальной безопасности, которая у нас есть сейчас, недостаточно для решения новых проблем, с которыми мы сталкиваемся", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Она также предположила, что Западу нужно делать больше усилий, чтобы не отставать от потенциальных противников в таких сферах, как гиперзвуковое оружие и космические технологии.
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