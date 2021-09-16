Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс: будут строить атомные подводные лодки

Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс: будут строить атомные подводные лодки

Страны будут противостоять Китаю.

Великобритания, США и Австралия заявили о партнерстве в области безопасности и создании альянса для обмена передовыми оборонными технологиями для того, чтобы противостоять Китаю.

Об этом информирует BBC News.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон опубликовали совместное заявление о запуске нового партнерства в области обороны и безопасности. Оно называется AUKUS.

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Новое партнерство поможет защитить интересы трех стран в Индо-Тихоокеанском регионе и позволит Австралии впервые построить атомные подводные лодки, отказавшись от закупки подводных лодок у Франции.

Три страны китайским военным присутствием в Индо-Тихоокеанском регионе. Также политики выступили вместе в режиме видеоконференции, чтобы заявить о партнерстве, что подтверждает растущее значение Индо-Тихоокеанского региона как для США, так и для Великобритании.

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