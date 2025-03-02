Великобритания усилит обороноспособность Украины 2,26 миллиарда фунтов стерлингов

Великобритания усилит поддержку Украины ссудой в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов для усиления обороноспособности.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Заем в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов укрепит украинский военный потенциал и будет возвращен за счет прибылей, полученных от российских суверенных активов, находящихся под санкциями.

Первый транш финансирования поступит в Украину позже следующей недели.

Заем демонстрирует приверженность Великобритании украинской обороне.

"Сильная Украина имеет жизненно важное значение для национальной безопасности Соединенного Королевства — это первая обязанность любого правительства", — говорится в сообщении.

Это взнос Великобритании в программу G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) для Украины, с помощью которой страны G7 совместно предоставит 50 миллиардов долларов в поддержку Украины.

"Безопасная и защищенная Украина – это безопасное и безопасное Соединенное Королевство. Это финансирование укрепит вооруженные силы Украины и поставит Украину в сильнейшую позицию на критическом этапе войны. Это произошло, поскольку мы увеличили затраты на оборону до 2,5% ВВП, что обеспечит стабильность, необходимую для нашей безопасности". — сказала канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.

Финансирование будет предоставлено тремя равными годовыми платежами в размере £752 млн.

"Это наиболее устойчивое увеличение расходов на оборону со времен "холодной войны", которое обеспечивает защиту нашей коллективной безопасности и финансирует возможности, технологии и промышленный потенциал, необходимые для обеспечения безопасности Великобритании и наших союзников для будущих поколений", — говорится на сайте британского правительства.

Напомним, Великобритания готова "поставить сапоги на землю и самолеты в воздухе", чтобы поддержать соглашение о сотрудничестве Украины с союзниками.

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