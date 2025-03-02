Великобритания усилит обороноспособность Украины 2,26 миллиарда фунтов стерлингов

Эти средства укрепят украинский военный потенциал.
Великобритания усилит поддержку Украины ссудой в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов для усиления обороноспособности.
Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Заем в размере 2,26 миллиарда фунтов стерлингов укрепит украинский военный потенциал и будет возвращен за счет прибылей, полученных от российских суверенных активов, находящихся под санкциями.
Первый транш финансирования поступит в Украину позже следующей недели.
Заем демонстрирует приверженность Великобритании украинской обороне.
"Сильная Украина имеет жизненно важное значение для национальной безопасности Соединенного Королевства — это первая обязанность любого правительства", — говорится в сообщении.
Это взнос Великобритании в программу G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) для Украины, с помощью которой страны G7 совместно предоставит 50 миллиардов долларов в поддержку Украины.
"Безопасная и защищенная Украина – это безопасное и безопасное Соединенное Королевство. Это финансирование укрепит вооруженные силы Украины и поставит Украину в сильнейшую позицию на критическом этапе войны. Это произошло, поскольку мы увеличили затраты на оборону до 2,5% ВВП, что обеспечит стабильность, необходимую для нашей безопасности". — сказала канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.
Финансирование будет предоставлено тремя равными годовыми платежами в размере £752 млн.
"Это наиболее устойчивое увеличение расходов на оборону со времен "холодной войны", которое обеспечивает защиту нашей коллективной безопасности и финансирует возможности, технологии и промышленный потенциал, необходимые для обеспечения безопасности Великобритании и наших союзников для будущих поколений", — говорится на сайте британского правительства.
Напомним, Великобритания готова "поставить сапоги на землю и самолеты в воздухе", чтобы поддержать соглашение о сотрудничестве Украины с союзниками.
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