Великобритания усиливает поддержку Украины: еще £20 млн на энергетическую инфраструктуру и расширение партнерства

Великобритания / © Getty Images

Великобритания объявила о новом пакете поддержки для Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов для восстановления и укрепления энергетической инфраструктуры, которая получила масштабные повреждения из-за интенсивных обстрелов со стороны России.

Об этом пишет сайт британского правительства.

Это произошло во время празднования первой годовщины исторического 100-летнего партнерства между Украиной и Великобританией, заключенного на дипломатическом уровне в прошлом году. Дополнительные средства будут направлены на ремонт поврежденных объектов, усиление защиты энергетических систем, а также обеспечение резервного питания жилых домов, больниц и социальных объектов в условиях суровой зимы.

По информации Министерства энергетики Украины, средства также будут использоваться для закупки оборудования, усиления физической защиты критических объектов и обеспечения работы генераторов в регионах с частыми повреждениями сетей.

Кроме помощи энергетике, Великобритания расширяет программу партнерских школ, в которой примут участие еще более 300 учебных заведений из Великобритании и Украины. Участие в этой программе получат около 54 000 школьников, что будет способствовать укреплению образовательных, культурных и научных связей между двумя странами.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что партнерство с Украиной должно стать символом надежной поддержки и общей безопасности, отметив стремление Лондона стоять рядом с Киевом «сегодня, завтра и в течение следующих 100 лет».

Новая помощь увеличивает общий вклад Великобритании в поддержку энергетического сектора Украины до более чем 470 миллионов фунтов стерлингов с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, 6 января президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по поводу предстоящего развертывания многонациональных сил в Украине после окончания войны.

Многонациональные силы будут развернуты после прекращения огня, обеспечат меры безопасности в воздухе, море и суше для Украины.

США будут участвовать в этих силах, включая такие американские возможности, как разведка и логистика. Также Штаты обязуются поддерживать силы в случае нападения со стороны России.