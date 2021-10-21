Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия — СМИ

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия — СМИ

Отмечается, что переговоры проходят впервые "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории".

Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия — Лондон предоставит ракеты для украинских патрульных катеров и самолетов.

Об этом со ссылкой на украинского дипломата сообщает The Times.

Также читайте Зеленский с визитом планирует посетить Великобританию

Согласно данным источника, Министерство обороны обсуждает продажу морских ракет класса "земля-земля", разработанных MBDA UK, которые могут поражать "рой" целей одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

Отмечается, что переговоры проходят впервые "на фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории".

Напомним:

14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что официальный Киев вскоре получит от Соединенного Королевства военную помощь, в частности, ракетное оружие. Речь шла, помимо прочего, о военных катерах для украинских Военно-морских сил.

для украинских Военно-морских сил. 21 июня в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины.

Новости Украины: планируют приобрести два боевых корабля и ракетное вооружение у Великобритании

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку