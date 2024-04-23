Великобритания выделила Украине рекордную военную помощь: реакция Зеленского

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.

Так, в новом пакете помощи Британии будут дальнобойные ракеты Storm Shadow, ракеты других типов, сотни единиц бронетехники, плавсредств и боеприпасы.

"Благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и дальше развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных способностях", — написал Зеленский.

Глава государства добавил, что он с лидером британского правительства также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Напомним, Великобритания 23 апреля объявила о выделении Украине нового пакета помощи в 500 миллионов фунтов стерлингов. Он будет включать в себя необходимые боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и другое необходимое военное оборудование.

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