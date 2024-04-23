Великобритания выделила Украине рекордную военную помощь: реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером британского правительства Риши Сунаком.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram.
Так, в новом пакете помощи Британии будут дальнобойные ракеты Storm Shadow, ракеты других типов, сотни единиц бронетехники, плавсредств и боеприпасы.
"Благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и дальше развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных способностях", — написал Зеленский.
Глава государства добавил, что он с лидером британского правительства также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.
Напомним, Великобритания 23 апреля объявила о выделении Украине нового пакета помощи в 500 миллионов фунтов стерлингов. Он будет включать в себя необходимые боеприпасы, средства ПВО, беспилотники и другое необходимое военное оборудование.
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