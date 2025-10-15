Великобритания заявила, что за полгода передала Украине более 85 тысяч дронов для борьбы с агрессией РФ

Великобритания / © Shutterstock

В Министерстве обороны Великобритании 14 октября объявили, что правительство существенно наращивает поддержку Украины и укрепляет оборонные возможности НАТО в ответ на эскалацию со стороны России.

По заявлению министра обороны Джона Гили, только за последние шесть месяцев Британия передала Украине более 85 000 военных дронов , ускорив производство с компаниями в Великобритании.

Правительству выделено £600 млн на увеличение поставок дронов, в частности FPV-дронов (первого лица), которые критически важны на передовой.

Эти беспилотники используются для высокоточных ударов, разведки и в целом для нарушения действий противника по линии фронта, что противостоит российскому применению массированных дронов.

Гили также объявил, что Великобритания продолжит участие в миссии воздушной полиции НАТО на Востоке до конца 2025 года. К тому же в планах направление британских специалистов по противодроновым технологиям в Молдову для обучения местных сил.

Кроме того, Украина и Великобритания подписали первое в своем роде промышленное соглашение на совместную разработку интерцепторного дрона, уже применяемого для защиты критической инфраструктуры от российских ударов.

В ответ на увеличение угроз со стороны России в Европе Великобритания планирует наращивать производство дронов, а также усиливать систему противовоздушной обороны стран НАТО.

Напомним, ранее мы писали о том, что Палата представителей США приняла оборонный законопроект на $892,6 миллиарда на 2026 стартующий 1 октября финансовый год. В этот бюджет, несмотря на сопротивление многих республиканцев, заложили $400 миллионов в программу помощи Украине в сфере безопасности.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал предоставление военной помощи Украине через час после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.