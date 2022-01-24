Великобритания заявила об "эвакуации" из Киева "некоторых сотрудников посольства" из-за угрозы со стороны РФ

Великобритания заявила об "эвакуации" из Киева "некоторых сотрудников посольства" из-за угрозы со стороны РФ

Посольство страны остается открытым и продолжит выполнять важную работу.

В МИДе Великобритании сообщили об отзыве из Киева некоторых сотрудников посольства "в ответ на угрозу со стороны России".

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Соответствующее сообщение 24 января появилось на официальном правительственном сайте страны.

"Часть сотрудников посольства отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и продолжит выполнять важную работу", — говорится в сообщении.

Также власти страны не рекомендуют путешествия в Украину из-за угрозы нападения России.

"Ситуация в Киеве и других областях за пределами Донецка и Луганска в целом спокойная. Однако события в Украине развиваются быстро. Есть неопределенность по поводу намерений России. Не рекомендуются путешествия. Убедитесь, что вы готовы быстро изменить свои планы, если вам это нужно. Вы должны быть бдительными, регулярно следить за СМИ... Возобновление военных действий в любом месте в Украине значительно уменьшит возможности посольства Великобритании в Киеве оказывать консульскую поддержку", — призывают в британском МИД и просят граждан Великобритании зарегистрировать свое присутствие в Украине.

Там также подчеркивают, что в Украине "нельзя исключать террористические атаки".

Напомним, 23 января Госдеп США разрешил "добровольный выезд" своих дипломатов из Украины. Члены их семей получили приказ покинуть украинскую территорию. В Вашингтоне это объясняют "особым предостережением". В МИД Украины назвали "эвакуацию" посольства США "проявлением чрезмерной предосторожности" и призвали "трезво оценивать риски".

Ранее спикер Белого дома объяснила, что правительство США всегда разрабатывает планы эвакуации американских граждан из любой страны, когда там возникают угрозы безопасности, в том числе в случае агрессии России против Украины.

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