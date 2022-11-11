Великое унижение для Путина: британский генерал высказался об отступлении россиян из Херсона

Кроме того, ухудшится нравственный дух россиян.
Эксзаместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, генерал Ричард Ширрефф считает, что потеря РФ Херсона санет большим унижением для российского диктатора Владимира Путина.
Об этом он сказал в комментарии изданию Sky News.
"Херсон был первым захваченным городом. Он (Путин – Ред.) с большой помпезностью объявил, что там будет "Херсонская губерния". Поэтому это масштабное поражение", – сказал генерал.
По его словам, это также усугубит и не без того низкий моральный дух оккупационного войска. Шиффер отмечает, что потеря Херсона будет иметь "драматическое" влияние на состояние оккупантов.
"Мы видели падение русского духа на севере в районе Харькова во время молниеносных нападений украинцев в сентябре и начале октября. Любая форма отступления, подобная этой, резко ударит по моральному духу россиян", — сказал он.
Ширрефф отмечает: Путин пытается "удержать как можно большую часть оккупированной Украины", чтобы открыть возможность для переговоров. Вместе с тем, генерал добавил, что украинские партнеры не должны принуждать президента Владимира Зеленского к диалогу.
Напомним, 9 ноября в российском Минобороны заявили прол отвода своей армии из Херсона на левый берег. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит, что в Вашингтоне уже видят первые признаки процесса.
Аналитики Института изучения войны считают, что действиями в Херсонской области российская армия пытается задержать ВСУ, а не полностью остановить украинское контрнаступление.
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