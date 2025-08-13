"Чудесные люди": Трамп прокомментировал запланированную встречу с Зеленским и европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует принять участие в видеовстрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских государств в преддверии переговоров с Путиным. Разговор должен состояться в среду, 13 августа.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Вскоре буду говорить с европейскими лидерами. Это чудесные люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена», — говорится в сообщении Трампа.

В то же время Трамп рассердился из-за публикаций о «победе Путина». Он назвал некоторые СМИ «очень честными» и обвинил их в развертывании кампании против его встречи с кремлевским диктатором.

Впрочем, из Белого дома поступают сигналы, что в случае провала переговоров Трампа и Путина на Аляске, Вашингтон готов продолжить снабжать Украину оружием. Но поставки будут проходить через продажу вооружения странам НАТО.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский отправился в Берлин, где должен встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а после этого принять участие в видеовстрече с Трампом.