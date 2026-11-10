"Великолепные отношения с Зеленским": Уиткофф сделал заявление во время переговоров в Абу-Даби

Стив Уиткофф / © Getty Images

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Специальный представитель президента США Стив Уиткофф положительно оценил отношения с украинским руководством и переговорной командой. По его словам, у американской стороны хорошие контакты как с президентом Владимиром Зеленским, так и с представителями украинской делегации.

Об этом Виткофф заявил во время переговоров в Абу-Даби 10 ноября.

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Он отдельно обратился к участникам украинской делегации и отметил позитивное взаимодействие между сторонами.

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«У нас прекрасные отношения с тобой, Рустем, с Давидом, с президентом Зеленским, с Кириллом, с Сергеем, со всей вашей командой», — сказал спецпредставитель президента США.

Также Уиткофф одобрительно отозвался о взаимодействии с европейскими партнерами. Он отметил, что американская сторона видит реальный прогресс в отношениях и рассчитывает на дальнейшую конструктивную работу.

По словам представителя США, в ближайшие два дня переговоров должны быть посвящены целенаправленной работе над достижением результатов.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Переговоры с участием представителей Украины, РФ и США продлятся 10-11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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Главными темами переговоров стали гарантии безопасности. Несмотря на слухи в СМИ, источники опровергают предложения США по корректировке границ Донбасса.

Также стало известно, что Россия привлекла к переговорам человека, обвиняемого в покушении на Буданова. Речь идет о руководителе департамента контрразведывательных операций (ГКРО) ФСБ РФ Дмитрии Минаеве.

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