Венедиктова анонсировала создание "департаментов войны" в СБУ и Нацполиции

Соглашение о сотрудничестве для создания совместных специальных подразделений для работы в делах военных преступлений представители госструктур подписали еще 14 июля.

В Службе безопасности Украины и Нацполиции будут созданы "департаменты войны", которые будут заниматься расследованиями преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Об этом в пятницу, 6 августа, заявила генпрокурорка Украины Ирина Венедиктова, сообщает "Интерфакс-Украина".

Подобный департамент уже работает в Офисе генерального прокурора.

"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и относительно Иловайской трагедии", — отметила Венедиктова.

Напомним:

29 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова своим приказом передала руководство Департаментом надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта (так называемый "Департамент войны"), своему заместителю Максиму Якубовскому. Ранее его вел Гюндуз Мамедов. Прокуроры этого Департамента представляют обвинения в частности по делам о преступлениях, совершенных на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Прокуроры этого Департамента представляют обвинения в частности по делам о преступлениях, совершенных на Донбассе и в оккупированном Крыму. Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчинила "Департамент войны" себе.

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