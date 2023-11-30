Венгерский министр в ОБСЕ призвал прекратить поставки оружия Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время Совета министров ОБСЕ в Скопье призвал прекратить поставки оружия Украине, потому что это "затягивает войну".

Об этом пишет "Укринформ".

"Снабжение оружия также не помогает. Снабжение оружия затягивает войну. А нам не нужна война. Нам не нужно оружие в регионе. Что нам нужно в регионе, так это мир", — заявил венгерский министр.

Сийярто пожаловался на последствия войны для Венгрии в виде беженцев, роста цен на энергоносители и инфляцию. Кроме того, Сийярто сказал, что на войне гибнут венгры.

"Мы платим эту цену, мы чувствуем последствия и сталкиваемся со страданиями, даже если мы не несем никакой ответственности за войну, и даже если это не наша война. И я представляю нацию, члены которой погибают в этой войне. В Украине проживает значительная община венгров — около 150 тысяч. И поскольку они являются гражданами Украины, их мобилизуют в украинскую армию, многие были отправлены на фронт и многие уже погибли, к сожалению. И мы, венгры, не хотим, чтобы погибало больше людей. Мы не хотим, чтобы погибало больше венгров, но в целом мы не хотим, чтобы погибало больше людей у нас по соседству", — заявил глава МИД Венгрии.

На этом фоне он заявил, что "мир – это единственное решение", а "на поле боя нет решения".

Ранее Сиярто заявил, что "вступление Украины в ЕС принесет войну". Министр иностранных дел Венгрии считает, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией.

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