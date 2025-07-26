Венгерский ультиматум: Орбан грозится заблокировать бюджет ЕС, пока не получит миллиарды

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заблокирует новый семилетний бюджет Евросоюза, если Брюссель не разморозит все замороженные для страны средства.

Об этом сообщает Euractiv.

«Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия, и пока мы не получим оставшиеся замороженные средства, нового бюджета ЕС также не будет», — сказал Орбан в выступлении в летнем университете в румынском городе Беилле-Тушнад.

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Ранее Европейский Союз приостановил выплату миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, на фоне спора по соблюдению верховенства права в стране.

Отмечается, что Европейская комиссия предложила бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллиона евро с акцентом на экономическую конкурентоспособность и оборону.

Также во время выступления Орбан подверг критике ЕС за поддержку Украины и обвинил Брюссель в планах установить в Венгрии «проукраинское и пробрюссельское правительство» на выборах следующего года.

Среди прочего он обвинил лидеров ЕС в риске торговой войны с администрацией президента США Дональда Трампа, которую Европа «не может выиграть».

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«Текущее руководство ЕС всегда будет последним, кто будет подписывать соглашения с Соединенными Штатами, и всегда худшие соглашения», — добавил Орбан, призывая к смене руководства блока.

Тем временем лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр в субботу пообещал обеспечить получение всех замороженных средств ЕС, если его партия Тиса победит на парламентских выборах в 2026 году.

Напомним, ранее Орбан заявил, что причиной всех проблем Европы стала война в Украине. Он также принялся пугать ЕС значительными политическими последствиями из-за «сожженных на этой войне денег».

А накануне премьер Венгрии пожаловался на проект бюджета ЕС, предусматривающий деньги на помощь для Украины.

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