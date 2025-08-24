Венгрии не понравились слова Зеленского в День Независимости: на что жалуются

Петер Сиярто снова «набросился» на Владимира Зеленского / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала дружбу с Венгрией. А теперь эти отношения зависят от позиции официального Будапешта.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве.

Журналистка спросила Зеленского, получила ли Украина больше рычагов влияния на венгерского премьера Виктора Орбана после ударов по российскому нефтепроводу «Дружба» и обращения Зеленского к президенту США Дональду Трампу во время визита в Вашингтон по поводу позиции Будапешта.

Реклама

«Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование Дружбы зависит от позиции Венгрии», — ответил он.

Такие слова президента возмутили скандального главу венгерского МИД Петера Сиярто.

Сиярто обвинил Зеленского в том, что тот якобы использовал национальный праздник Украины, чтобы угрожать Венгрии.

«Мы решительно отвергаем запугивание со стороны президента Украины… В последние дни Украина совершила серьезные атаки на наше энергоснабжение. Атака на энергетическую безопасность — это атака на суверенитет», — пишет Сиярто в соцсети Х.

Реклама

Он цинично призвал Зеленского «прекратить угрожать Венгрии» и прекратить «безрассудные нападения на венгерскую энергетическую безопасность».

Напомним, 18 августа украинские беспилотники нанесли удары по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ. Эта станция является частью нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть транспортируется в Европу.

Уже 20 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что нефтепровод «Дружба» возобновил работу.

В ночь на 22 августа ударные дроны 14-го полка СБС ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области России, что привело к остановке транспортировки нефти.