Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины: как с этим борются в ЕС

Венгрия блокирует выделение Украине 2 млрд евро из замороженных российских активов. Особенно против выступает лидер правительства Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует принятие закона, который бы позволил Украине получить от ЕС до 2 млрд евро на вооружение из замороженных российских активов.

Об этом сообщает Financial Times.

После многомесячных дебатов страны ЕС в этом месяце согласились использовать прибыль от около 190 млрд евро застрявших в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear российских активов для закупки оружия для Украины. В то же время Венгрия выступает против ускорения выплат, отказываясь от единодушной поддержки ЕС для каждой выплаты Украине.

"Пока они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", — сказал один из собеседников, допустив, что такие запреты Будапешта сохранятся по крайней мере до европейских выборов, которые состоятся в следующем месяце.

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По словам другого источника, чтобы добиться согласия на использование прибыли от замороженных российских активов, чиновники ЕС предложили Венгрии соглашение, согласно которому ее доля брюссельских средств не будет использоваться для закупки оружия для Украины.

"Это убедило Будапешт не налагать вето на схему, но он задерживает реализацию условий, не поддерживая необходимое законодательство. Будапешт в принципе не отрицает, но у него есть сомнения в автоматическом осуществлении платежей", — пишет FT, ссылаясь на осведомленные источники.

Дипломаты надеются, что в конце концов удастся найти способ урегулировать проблемы до назначения следующего платежа в июле. Венгрия отказалась от комментариев.

"Любое решение на уровне G7 по использованию будущих доходов потребует единогласной поддержки стран ЕС27, что даст Венгрии еще одну возможность сорвать усилия по дальнейшему финансированию Украины", — подчеркивает издание.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что в Будапеште уже работают над разработкой новой концепции, которая отличала бы страну от других членов НАТО и позволяла стране не участвовать в действиях НАТО за пределами территории Альянса.

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