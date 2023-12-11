Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: Кулеба будет говорить с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Европейского Совета на уровне лидеров стран-членов ЕС 14-15 декабря будет очень сложной. Венгрия блокирует все вопросы, касающиеся Украины на саммите Евросоюза.

Об этом глава МИД Украины сказал на брифинге перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел и встречи Восточного партнерства в Брюсселе, пишет УНИАН.

Дмитрий Кулеба сообщил, что проведет сегодня первую, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, личную встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

"Этот факт говорит сам за себя. Мы продолжаем диалог и говорим с Венгрией. И как я сказал, Украина изменила свое законодательство относительно образования и использования языков национальных меньшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. Этот факт должен уважаться", — подчеркнул Кулеба. .

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Как отметил министр, в настоящее время на повестке дня – четыре конкретных вопроса, связанных с Украиной: начало переговоров о вступлении, создание Украинского фонда на 50 млрд евро на период 2024-2027 годов, продолжение финансирования Европейского фонда мира для закупки оружия для Украины и одобрение 12-го пакета санкций против России.

"Но важнейшее решение, конечно, это открытие переговоров о вступлении. Я не могу представить и даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые появятся, если Европейский Совет не сможет принять это решение не только в отношении Украины, но в более широком смысле вопрос расширение в целом", — подчеркнул он.

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Украина до марта 2024 года должна ввести четыре закона и продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией. По словам Кулебы, из этих четырех законов Верховная Рада Украины три уже одобрила, и они уже подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Эти законы касаются Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и образования и применения языков национальных меньшинств в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Как заверил глава МИД, четвертый законопроект о лоббировании тоже будет одобрен.

Министр сказал, что если Венгрия заблокирует начало переговоров о вступлении, это не остановит процесс, расширение состоится, а Украина станет членом ЕС. Но этот процесс будет происходить с задержкой.

"Украина станет членом ЕС. Вопрос лишь заключается в том: будет ли кто-то приостановить это, и такой результат дорого обойдется, или мы преследуем беспрепятственно, и никто не должен будет искать вариант сохранения лица", — резюмировал Кулеба.

Напомним, в Венгрии прокомментировали поправки к законодательству о нацменьшинствах в Украине.

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