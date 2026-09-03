Венгрия будет предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста: что заявил Мадьяр

Петер Мадяр / © Associated Press

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Хотя Евросоюз решил не давать временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, имеющим проблемы с военно-учетными документами, правительство Венгрии заявило, что все равно будет предоставлять им убежище.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

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Венгрия будет предоставлять убежище украинским мужчинам

Глава правительства напомнил, что Венгрия ранее голосовала против соответствующего шага ЕС. В то же время вчера кабинет министров принял решение самостоятельно принимать мужчин, которые подлежат призыву и убегают на территорию страны.

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«В то же время правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право, и будет действовать таким образом, чтобы предоставлять статус убежища также мужчинам, подлежащим призыву, бегущим на территорию Венгрии», — сказал Мадьяр.

По его словам, это касается, прежде всего, закарпатских венгров, ведь таких беженцев становится все больше. Премьер подверг критике решение ЕС, назвав его недостойным и непостижимым из-за того, что оно фактически оставляет людей в воюющей стране без европейской помощи.

«Очевидно, прежде всего учитывая наших закарпатских венгерских соотечественников, таких беженцев становится все больше, и, скажу честно, лично я, и я это говорил, возможно, вчера и президенту Европейского Совета, и нескольким лидерам ЕС, считаю недостойным и непостижимым, что Европейский и Союз дедушек в стране, которая находится в состоянии войны, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими», — добавил Петер Мадьяр.

Временная защита для украинцев в ЕС — последние новости

Напомним, в ЕС вступили в силу новые условия предоставления временной защиты украинцам, имеющим военные обязанности и подавать заявление впервые.

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Также мы писали, что штамп о выезде, документы по электронным сервисам и заверенный перевод: ЕС ввел дополнительные требования для части украинцев. Новые правила касаются тех, кто только начинает оформлять временную защиту.

Ранее мы писали, что министр миграции Швеции Юган Форсселль предложил лишить права на временную защиту в странах Европейского Союза украинских мужчин призывного возраста, только планирующих обратиться за убежищем.

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