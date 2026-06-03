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Венгрия готова разблокировать вступление Украины в ЕС: чего ожидает взамен
Венгерское правительство согласится на открытие первого переговорного кластера по членству Украины в Евросоюзе.
Украина и Венгрия достигли договоренности о расширении прав венгерского национального меньшинства на Закарпатье, а Будапешт в ответ готов согласиться на открытие первого переговорного кластера о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook.
По его словам, после нескольких недель переговоров между венгерскими и украинскими экспертами стороны достигли полного согласия относительно расширения языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины в Украине. К консультациям также были привлечены политические организации и церковные структуры закарпатских венгров.
Мадьяр заявил, что украинская власть взяла на себя обязательства в ближайшее время имплементировать согласованные изменения в национальное законодательство. Кроме того, соответствующие шаги должны быть включены в план действий Украины перед ЕС.
«Благодаря этому наши закарпатские соотечественники будут иметь гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем раньше», — отметил глава венгерского правительства.
Он добавил, что после выполнения Украиной взятых обязательств венгерское правительство согласится на открытие первого переговорного кластера по членству страны в Евросоюзе.
В то же время Мадьяр подчеркнул, что Будапешт не поддерживает ускоренную процедуру вступления Украины в ЕС. По его словам, если Киев в будущем завершит все 33 переговорных раздела, сгруппированных в 6 тематических кластеров, в Венгрии будет проведен юридически обязательный референдум по поддержке членства Украины в Европейском Союзе.
Напомним, ранее новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром намекнул на готовность снять вето, которое позволит Украине и Молдове уже 15 июня официально начать первый этап переговоров о вступлении в ЕС.